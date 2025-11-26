- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
173
利益トレード:
134 (77.45%)
損失トレード:
39 (22.54%)
ベストトレード:
31.44 USD
最悪のトレード:
-68.41 USD
総利益:
586.34 USD (31 024 pips)
総損失:
-471.64 USD (32 898 pips)
最大連続の勝ち:
21 (41.36 USD)
最大連続利益:
66.17 USD (6)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
88.54%
最大入金額:
30.37%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
0.44
長いトレード:
153 (88.44%)
短いトレード:
20 (11.56%)
プロフィットファクター:
1.24
期待されたペイオフ:
0.66 USD
平均利益:
4.38 USD
平均損失:
-12.09 USD
最大連続の負け:
5 (-177.84 USD)
最大連続損失:
-177.84 USD (5)
月間成長:
1.15%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
134.89 USD
最大の:
260.94 USD (2.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.58% (260.81 USD)
エクイティによる:
1.84% (184.58 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|142
|NZDCAD
|10
|AUDCAD
|9
|AUDNZD
|7
|XAGUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|128
|NZDCAD
|19
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|7
|XAGUSD
|-47
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-3.2K
|NZDCAD
|983
|AUDCAD
|589
|AUDNZD
|669
|XAGUSD
|-942
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +31.44 USD
最悪のトレード: -68 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +41.36 USD
最大連続損失: -177.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
This is GOLD!
Use the following relation: Leverage 1:100; Balance $5.000; Lots 0.01
Use the following relation: Leverage 1:100; Balance $5.000; Lots 0.01
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
33 USD/月
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
5
98%
173
77%
89%
1.24
0.66
USD
USD
3%
1:100