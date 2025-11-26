- Crescimento
Negociações:
173
Negociações com lucro:
134 (77.45%)
Negociações com perda:
39 (22.54%)
Melhor negociação:
31.44 USD
Pior negociação:
-68.41 USD
Lucro bruto:
586.34 USD (31 024 pips)
Perda bruta:
-471.64 USD (32 898 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (41.36 USD)
Máximo lucro consecutivo:
66.17 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
88.54%
Depósito máximo carregado:
30.37%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.44
Negociações longas:
153 (88.44%)
Negociações curtas:
20 (11.56%)
Fator de lucro:
1.24
Valor esperado:
0.66 USD
Lucro médio:
4.38 USD
Perda média:
-12.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-177.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-177.84 USD (5)
Crescimento mensal:
1.15%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
134.89 USD
Máximo:
260.94 USD (2.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.58% (260.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.84% (184.58 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|142
|NZDCAD
|10
|AUDCAD
|9
|AUDNZD
|7
|XAGUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|128
|NZDCAD
|19
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|7
|XAGUSD
|-47
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-3.2K
|NZDCAD
|983
|AUDCAD
|589
|AUDNZD
|669
|XAGUSD
|-942
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +31.44 USD
Pior negociação: -68 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +41.36 USD
Máxima perda consecutiva: -177.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
This is GOLD!
Use the following relation: Leverage 1:100; Balance $5.000; Lots 0.01
Use the following relation: Leverage 1:100; Balance $5.000; Lots 0.01
