Всего трейдов:
168
Прибыльных трейдов:
131 (77.97%)
Убыточных трейдов:
37 (22.02%)
Лучший трейд:
31.44 USD
Худший трейд:
-68.41 USD
Общая прибыль:
545.67 USD (30 201 pips)
Общий убыток:
-454.92 USD (32 589 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (41.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
66.17 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
87.53%
Макс. загрузка депозита:
30.32%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
30
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.35
Длинных трейдов:
148 (88.10%)
Коротких трейдов:
20 (11.90%)
Профит фактор:
1.20
Мат. ожидание:
0.54 USD
Средняя прибыль:
4.17 USD
Средний убыток:
-12.30 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-177.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-177.84 USD (5)
Прирост в месяц:
0.91%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
134.89 USD
Максимальная:
260.94 USD (2.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.58% (260.81 USD)
По эквити:
1.84% (184.58 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|137
|NZDCAD
|10
|AUDCAD
|9
|AUDNZD
|7
|XAGUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|104
|NZDCAD
|19
|AUDCAD
|7
|AUDNZD
|7
|XAGUSD
|-47
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3.7K
|NZDCAD
|983
|AUDCAD
|589
|AUDNZD
|669
|XAGUSD
|-942
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Лучший трейд: +31.44 USD
Худший трейд: -68 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +41.36 USD
Макс. убыток в серии: -177.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This is GOLD!
Use the following relation: Leverage 1:100; Balance $5.000; Lots 0.01
Use the following relation: Leverage 1:100; Balance $5.000; Lots 0.01
Нет отзывов
