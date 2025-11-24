- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
136
盈利交易:
79 (58.08%)
亏损交易:
57 (41.91%)
最好交易:
6.59 USD
最差交易:
-20.42 USD
毛利:
115.30 USD (12 846 pips)
毛利亏损:
-118.43 USD (11 016 pips)
最大连续赢利:
8 (13.78 USD)
最大连续盈利:
13.78 USD (8)
夏普比率:
0.01
交易活动:
12.11%
最大入金加载:
29.73%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
34
平均持有时间:
32 分钟
采收率:
-0.04
长期交易:
4 (2.94%)
短期交易:
132 (97.06%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.02 USD
平均利润:
1.46 USD
平均损失:
-2.08 USD
最大连续失误:
5 (-1.70 USD)
最大连续亏损:
-40.99 USD (3)
每月增长:
-4.01%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
8.80 USD
最大值:
76.65 USD (52.56%)
相对跌幅:
结余:
52.56% (76.65 USD)
净值:
31.87% (28.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.59 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +13.78 USD
最大连续亏损: -1.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-4%
0
0
USD
USD
75
USD
USD
5
100%
136
58%
12%
0.97
-0.02
USD
USD
53%
1:500