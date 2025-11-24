- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
5 (45.45%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (54.55%)
En iyi işlem:
2.06 USD
En kötü işlem:
-0.90 USD
Brüt kâr:
3.91 USD (473 pips)
Brüt zarar:
-1.63 USD (121 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (2.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.30 USD (2)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
5.59%
Maks. mevduat yükü:
25.47%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
12 dakika
Düzelme faktörü:
2.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
11 (100.00%)
Kâr faktörü:
2.40
Beklenen getiri:
0.21 USD
Ortalama kâr:
0.78 USD
Ortalama zarar:
-0.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.14 USD (2)
Aylık büyüme:
2.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.12 USD
Maksimum:
1.14 USD (1.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.46% (1.14 USD)
Varlığa göre:
15.86% (12.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|412
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.06 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +2.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.14 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
80
USD
USD
1
100%
11
45%
6%
2.39
0.21
USD
USD
16%
1:500