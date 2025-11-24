- Incremento
Total de Trades:
138
Transacciones Rentables:
79 (57.24%)
Transacciones Irrentables:
59 (42.75%)
Mejor transacción:
6.59 USD
Peor transacción:
-20.42 USD
Beneficio Bruto:
115.30 USD (12 846 pips)
Pérdidas Brutas:
-118.58 USD (11 035 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (13.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
13.78 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
12.11%
Carga máxima del depósito:
29.73%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
25
Tiempo medio de espera:
32 minutos
Factor de Recuperación:
-0.04
Transacciones Largas:
4 (2.90%)
Transacciones Cortas:
134 (97.10%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-0.02 USD
Beneficio medio:
1.46 USD
Pérdidas medias:
-2.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-1.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-40.99 USD (3)
Crecimiento al mes:
-9.02%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.80 USD
Máxima:
76.65 USD (52.56%)
Reducción relativa:
De balance:
52.56% (76.65 USD)
De fondos:
31.87% (28.19 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
