- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
138
Negociações com lucro:
79 (57.24%)
Negociações com perda:
59 (42.75%)
Melhor negociação:
6.59 USD
Pior negociação:
-20.42 USD
Lucro bruto:
115.30 USD (12 846 pips)
Perda bruta:
-118.58 USD (11 035 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (13.78 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13.78 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
12.11%
Depósito máximo carregado:
29.73%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
32 minutos
Fator de recuperação:
-0.04
Negociações longas:
4 (2.90%)
Negociações curtas:
134 (97.10%)
Fator de lucro:
0.97
Valor esperado:
-0.02 USD
Lucro médio:
1.46 USD
Perda média:
-2.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-40.99 USD (3)
Crescimento mensal:
-9.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8.80 USD
Máximo:
76.65 USD (52.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
52.56% (76.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
31.87% (28.19 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.59 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +13.78 USD
Máxima perda consecutiva: -1.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-4%
0
0
USD
USD
75
USD
USD
5
100%
138
57%
12%
0.97
-0.02
USD
USD
53%
1:500