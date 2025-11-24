- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
136
Прибыльных трейдов:
79 (58.08%)
Убыточных трейдов:
57 (41.91%)
Лучший трейд:
6.59 USD
Худший трейд:
-20.42 USD
Общая прибыль:
115.30 USD (12 846 pips)
Общий убыток:
-118.43 USD (11 016 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (13.78 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.78 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
12.11%
Макс. загрузка депозита:
29.73%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
-0.04
Длинных трейдов:
4 (2.94%)
Коротких трейдов:
132 (97.06%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.02 USD
Средняя прибыль:
1.46 USD
Средний убыток:
-2.08 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.99 USD (3)
Прирост в месяц:
-4.01%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8.80 USD
Максимальная:
76.65 USD (52.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
52.56% (76.65 USD)
По эквити:
31.87% (28.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.59 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +13.78 USD
Макс. убыток в серии: -1.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXDD-MT4 Live Server 7
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
SimpleFX-LiveUK
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
OrtegaCapital-Server
|0.18 × 11
|
ICMarkets-Live23
|0.25 × 4
|
Pepperstone-Edge05
|0.26 × 23
|
ICMarkets-Live14
|0.57 × 83
|
Axi-US07-Live
|0.57 × 7
|
Tickmill-Live08
|0.64 × 25
|
Tickmill-Live02
|0.67 × 9
|
ICMarketsSC-Live31
|0.68 × 219
|
ICMarkets-Live06
|0.78 × 102
|
Exness-Real9
|0.83 × 23
|
TitanFX-04
|1.00 × 13
|
ICMarkets-Live15
|1.00 × 49
|
TickmillEU-Live
|1.16 × 320
|
ICMarketsSC-Live25
|1.19 × 144
