交易:
18
盈利交易:
12 (66.66%)
亏损交易:
6 (33.33%)
最好交易:
39.36 USD
最差交易:
-20.53 USD
毛利:
115.61 USD (11 598 pips)
毛利亏损:
-75.78 USD (7 437 pips)
最大连续赢利:
4 (63.89 USD)
最大连续盈利:
63.89 USD (4)
夏普比率:
0.21
交易活动:
5.40%
最大入金加载:
10.47%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.76
长期交易:
18 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.53
预期回报:
2.21 USD
平均利润:
9.63 USD
平均损失:
-12.63 USD
最大连续失误:
2 (-33.24 USD)
最大连续亏损:
-33.24 USD (2)
每月增长:
35.11%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.85 USD
最大值:
52.49 USD (25.94%)
相对跌幅:
结余:
26.54% (52.49 USD)
净值:
7.47% (14.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
35%
0
0
USD
USD
140
USD
USD
4
100%
18
66%
5%
1.52
2.21
USD
USD
27%
1:500