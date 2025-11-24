- 자본
- 축소
트레이드:
18
이익 거래:
12 (66.66%)
손실 거래:
6 (33.33%)
최고의 거래:
39.36 USD
최악의 거래:
-20.53 USD
총 수익:
115.61 USD (11 598 pips)
총 손실:
-75.78 USD (7 437 pips)
연속 최대 이익:
4 (63.89 USD)
샤프 비율:
0.21
거래 활동:
5.40%
최대 입금량:
10.47%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.76
롱(주식매수):
18 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.53
기대수익:
2.21 USD
평균 이익:
9.63 USD
평균 손실:
-12.63 USD
연속 최대 손실:
2 (-33.24 USD)
연속 최대 손실:
-33.24 USD (2)
월별 성장률:
35.11%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.85 USD
최대한의:
52.49 USD (25.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.54% (52.49 USD)
자본금별:
7.47% (14.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +39.36 USD
최악의 거래: -21 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +63.89 USD
연속 최대 손실: -33.24 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
35%
0
0
USD
USD
140
USD
USD
4
100%
18
66%
5%
1.52
2.21
USD
USD
27%
1:500