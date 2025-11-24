- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
18
Negociações com lucro:
12 (66.66%)
Negociações com perda:
6 (33.33%)
Melhor negociação:
39.36 USD
Pior negociação:
-20.53 USD
Lucro bruto:
115.61 USD (11 598 pips)
Perda bruta:
-75.78 USD (7 437 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (63.89 USD)
Máximo lucro consecutivo:
63.89 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
5.40%
Depósito máximo carregado:
10.47%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.76
Negociações longas:
18 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
2.21 USD
Lucro médio:
9.63 USD
Perda média:
-12.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-33.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33.24 USD (2)
Crescimento mensal:
35.11%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.85 USD
Máximo:
52.49 USD (25.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.54% (52.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.47% (14.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.36 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +63.89 USD
Máxima perda consecutiva: -33.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
161 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
35%
0
0
USD
USD
140
USD
USD
4
100%
18
66%
5%
1.52
2.21
USD
USD
27%
1:500