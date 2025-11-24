- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
18
利益トレード:
12 (66.66%)
損失トレード:
6 (33.33%)
ベストトレード:
39.36 USD
最悪のトレード:
-20.53 USD
総利益:
115.61 USD (11 598 pips)
総損失:
-75.78 USD (7 437 pips)
最大連続の勝ち:
4 (63.89 USD)
最大連続利益:
63.89 USD (4)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
5.40%
最大入金額:
10.47%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.76
長いトレード:
18 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
2.21 USD
平均利益:
9.63 USD
平均損失:
-12.63 USD
最大連続の負け:
2 (-33.24 USD)
最大連続損失:
-33.24 USD (2)
月間成長:
35.11%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.85 USD
最大の:
52.49 USD (25.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.54% (52.49 USD)
エクイティによる:
7.47% (14.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.36 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +63.89 USD
最大連続損失: -33.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
35%
0
0
USD
USD
140
USD
USD
4
100%
18
66%
5%
1.52
2.21
USD
USD
27%
1:500