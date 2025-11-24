- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
12 (66.66%)
Убыточных трейдов:
6 (33.33%)
Лучший трейд:
39.36 USD
Худший трейд:
-20.53 USD
Общая прибыль:
115.61 USD (11 598 pips)
Общий убыток:
-75.78 USD (7 437 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (63.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
63.89 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
5.40%
Макс. загрузка депозита:
10.47%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
18 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
2.21 USD
Средняя прибыль:
9.63 USD
Средний убыток:
-12.63 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-33.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.24 USD (2)
Прирост в месяц:
35.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.85 USD
Максимальная:
52.49 USD (25.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.54% (52.49 USD)
По эквити:
7.47% (14.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.36 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +63.89 USD
Макс. убыток в серии: -33.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
еще 161...
