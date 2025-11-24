СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SMC CT5F XAUUSD
Usiola Oluwadamilol Olagundoye

SMC CT5F XAUUSD

Usiola Oluwadamilol Olagundoye
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 35%
FBS-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
12 (66.66%)
Убыточных трейдов:
6 (33.33%)
Лучший трейд:
39.36 USD
Худший трейд:
-20.53 USD
Общая прибыль:
115.61 USD (11 598 pips)
Общий убыток:
-75.78 USD (7 437 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (63.89 USD)
Макс. прибыль в серии:
63.89 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
5.40%
Макс. загрузка депозита:
10.47%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.76
Длинных трейдов:
18 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
2.21 USD
Средняя прибыль:
9.63 USD
Средний убыток:
-12.63 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-33.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-33.24 USD (2)
Прирост в месяц:
35.11%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.85 USD
Максимальная:
52.49 USD (25.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.54% (52.49 USD)
По эквити:
7.47% (14.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 40
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.36 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +63.89 USD
Макс. убыток в серии: -33.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2026.01.05 20:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 16:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.16 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 10:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 03:46
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 3 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 14:07
Share of trading days is too low
2025.12.09 14:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 09:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 06:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 06:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 06:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 06:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 06:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
