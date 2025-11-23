- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
128
盈利交易:
85 (66.40%)
亏损交易:
43 (33.59%)
最好交易:
2 032.48 USD
最差交易:
-233.92 USD
毛利:
12 362.80 USD (221 673 pips)
毛利亏损:
-2 679.19 USD (29 171 pips)
最大连续赢利:
14 (2 197.73 USD)
最大连续盈利:
4 042.02 USD (5)
夏普比率:
0.25
交易活动:
98.95%
最大入金加载:
5.84%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
1 一天
采收率:
19.45
长期交易:
79 (61.72%)
短期交易:
49 (38.28%)
利润因子:
4.61
预期回报:
75.65 USD
平均利润:
145.44 USD
平均损失:
-62.31 USD
最大连续失误:
5 (-315.30 USD)
最大连续亏损:
-318.78 USD (2)
每月增长:
76.71%
算法交易:
10%
结余跌幅:
绝对:
65.84 USD
最大值:
497.99 USD (4.75%)
相对跌幅:
结余:
4.67% (489.95 USD)
净值:
11.27% (2 847.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|92
|EURUSD.r
|16
|XAGUSD.r
|16
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.r
|4.3K
|EURUSD.r
|906
|XAGUSD.r
|507
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.r
|68K
|EURUSD.r
|1.3K
|XAGUSD.r
|426
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 032.48 USD
最差交易: -234 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +2 197.73 USD
最大连续亏损: -315.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FPMarketsLLC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Mathbot algo
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月37 USD
78%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
5
10%
128
66%
99%
4.61
75.65
USD
USD
11%
1:500