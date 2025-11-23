- Прирост
Всего трейдов:
128
Прибыльных трейдов:
85 (66.40%)
Убыточных трейдов:
43 (33.59%)
Лучший трейд:
2 032.48 USD
Худший трейд:
-233.92 USD
Общая прибыль:
12 362.80 USD (221 673 pips)
Общий убыток:
-2 679.19 USD (29 171 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (2 197.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 042.02 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.25
Торговая активность:
98.95%
Макс. загрузка депозита:
5.84%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
19.45
Длинных трейдов:
79 (61.72%)
Коротких трейдов:
49 (38.28%)
Профит фактор:
4.61
Мат. ожидание:
75.65 USD
Средняя прибыль:
145.44 USD
Средний убыток:
-62.31 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-315.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-318.78 USD (2)
Прирост в месяц:
76.71%
Алготрейдинг:
10%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
65.84 USD
Максимальная:
497.99 USD (4.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.67% (489.95 USD)
По эквити:
11.27% (2 847.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|92
|EURUSD.r
|16
|XAGUSD.r
|16
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.r
|4.3K
|EURUSD.r
|906
|XAGUSD.r
|507
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.r
|68K
|EURUSD.r
|1.3K
|XAGUSD.r
|426
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +2 032.48 USD
Худший трейд: -234 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +2 197.73 USD
Макс. убыток в серии: -315.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPMarketsLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
