- 자본
- 축소
트레이드:
157
이익 거래:
101 (64.33%)
손실 거래:
56 (35.67%)
최고의 거래:
2 032.48 USD
최악의 거래:
-233.92 USD
총 수익:
15 204.82 USD (255 325 pips)
총 손실:
-3 771.11 USD (33 571 pips)
연속 최대 이익:
15 (2 798.53 USD)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
98.95%
최대 입금량:
6.18%
최근 거래:
53 분 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
15.21
롱(주식매수):
95 (60.51%)
숏(주식차입매도):
62 (39.49%)
수익 요인:
4.03
기대수익:
72.83 USD
평균 이익:
150.54 USD
평균 손실:
-67.34 USD
연속 최대 손실:
8 (-457.81 USD)
월별 성장률:
52.88%
Algo 트레이딩:
8%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
65.84 USD
최대한의:
751.88 USD (4.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.67% (489.95 USD)
자본금별:
33.48% (8 324.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|104
|XAGUSD.r
|30
|EURUSD.r
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.r
|4.9K
|XAGUSD.r
|1.9K
|EURUSD.r
|738
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.r
|91K
|XAGUSD.r
|7.2K
|EURUSD.r
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 032.48 USD
최악의 거래: -234 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +2 798.53 USD
연속 최대 손실: -457.81 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
