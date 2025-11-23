- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
136
利益トレード:
85 (62.50%)
損失トレード:
51 (37.50%)
ベストトレード:
2 032.48 USD
最悪のトレード:
-233.92 USD
総利益:
12 362.80 USD (221 673 pips)
総損失:
-3 141.74 USD (32 069 pips)
最大連続の勝ち:
14 (2 197.73 USD)
最大連続利益:
4 042.02 USD (5)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
98.95%
最大入金額:
5.84%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
23 時間
リカバリーファクター:
16.74
長いトレード:
79 (58.09%)
短いトレード:
57 (41.91%)
プロフィットファクター:
3.94
期待されたペイオフ:
67.80 USD
平均利益:
145.44 USD
平均損失:
-61.60 USD
最大連続の負け:
8 (-457.81 USD)
最大連続損失:
-457.81 USD (8)
月間成長:
41.39%
アルゴリズム取引:
9%
残高によるドローダウン:
絶対:
65.84 USD
最大の:
550.95 USD (3.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.67% (489.95 USD)
エクイティによる:
11.27% (2 847.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|95
|XAGUSD.r
|21
|EURUSD.r
|16
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.r
|4.2K
|XAGUSD.r
|187
|EURUSD.r
|906
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.r
|67K
|XAGUSD.r
|-1.2K
|EURUSD.r
|1.3K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 032.48 USD
最悪のトレード: -234 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +2 197.73 USD
最大連続損失: -457.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FPMarketsLLC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Mathbot algo
レビューなし
