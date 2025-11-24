- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
121
盈利交易:
60 (49.58%)
亏损交易:
61 (50.41%)
最好交易:
85.65 USD
最差交易:
-79.75 USD
毛利:
1 154.79 USD (657 685 pips)
毛利亏损:
-1 292.02 USD (574 605 pips)
最大连续赢利:
6 (201.12 USD)
最大连续盈利:
201.12 USD (6)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
7.60%
最大入金加载:
10.00%
最近交易:
28 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
44 分钟
采收率:
-0.38
长期交易:
86 (71.07%)
短期交易:
35 (28.93%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-1.13 USD
平均利润:
19.25 USD
平均损失:
-21.18 USD
最大连续失误:
6 (-153.73 USD)
最大连续亏损:
-153.73 USD (6)
每月增长:
-8.09%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
222.25 USD
最大值:
356.82 USD (40.34%)
相对跌幅:
结余:
40.34% (356.82 USD)
净值:
2.93% (21.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|BTCUSD
|34
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|NAS100
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-210
|BTCUSD
|12
|AUDJPY
|57
|USDJPY
|26
|NAS100
|-22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-2.6K
|BTCUSD
|86K
|AUDJPY
|446
|USDJPY
|202
|NAS100
|-742
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +85.65 USD
最差交易: -80 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +201.12 USD
最大连续亏损: -153.73 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.48 × 444
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.68 × 306
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.42 × 84
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
