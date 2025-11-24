信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Jarotp1209
Jarot Priantara

Jarotp1209

Jarot Priantara
0条评论
3
0 / 0 USD
增长自 2025 -18%
OctaFX-Real2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
121
盈利交易:
60 (49.58%)
亏损交易:
61 (50.41%)
最好交易:
85.65 USD
最差交易:
-79.75 USD
毛利:
1 154.79 USD (657 685 pips)
毛利亏损:
-1 292.02 USD (574 605 pips)
最大连续赢利:
6 (201.12 USD)
最大连续盈利:
201.12 USD (6)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
7.60%
最大入金加载:
10.00%
最近交易:
28 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
44 分钟
采收率:
-0.38
长期交易:
86 (71.07%)
短期交易:
35 (28.93%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-1.13 USD
平均利润:
19.25 USD
平均损失:
-21.18 USD
最大连续失误:
6 (-153.73 USD)
最大连续亏损:
-153.73 USD (6)
每月增长:
-8.09%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
222.25 USD
最大值:
356.82 USD (40.34%)
相对跌幅:
结余:
40.34% (356.82 USD)
净值:
2.93% (21.34 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 83
BTCUSD 34
AUDJPY 2
USDJPY 1
NAS100 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -210
BTCUSD 12
AUDJPY 57
USDJPY 26
NAS100 -22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -2.6K
BTCUSD 86K
AUDJPY 446
USDJPY 202
NAS100 -742
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +85.65 USD
最差交易: -80 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +201.12 USD
最大连续亏损: -153.73 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Forex.com-Live 536
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.48 × 444
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.68 × 306
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.42 × 84
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
VantageInternational-Live
4.00 × 1
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
没有评论
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.30 07:41
No swaps are charged
2025.12.30 07:41
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 13:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 12:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 07:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 07:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
