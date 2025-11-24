SinaisSeções
Jarot Priantara

Jarotp1209

Jarot Priantara
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -18%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
121
Negociações com lucro:
60 (49.58%)
Negociações com perda:
61 (50.41%)
Melhor negociação:
85.65 USD
Pior negociação:
-79.75 USD
Lucro bruto:
1 154.79 USD (657 685 pips)
Perda bruta:
-1 292.02 USD (574 605 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (201.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
201.12 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
7.60%
Depósito máximo carregado:
10.00%
Último negócio:
28 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
44 minutos
Fator de recuperação:
-0.38
Negociações longas:
86 (71.07%)
Negociações curtas:
35 (28.93%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-1.13 USD
Lucro médio:
19.25 USD
Perda média:
-21.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-153.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-153.73 USD (6)
Crescimento mensal:
-8.09%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
222.25 USD
Máximo:
356.82 USD (40.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.34% (356.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.93% (21.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 83
BTCUSD 34
AUDJPY 2
USDJPY 1
NAS100 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -210
BTCUSD 12
AUDJPY 57
USDJPY 26
NAS100 -22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -2.6K
BTCUSD 86K
AUDJPY 446
USDJPY 202
NAS100 -742
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +85.65 USD
Pior negociação: -80 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +201.12 USD
Máxima perda consecutiva: -153.73 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Forex.com-Live 536
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.48 × 444
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.68 × 306
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.42 × 84
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
VantageInternational-Live
4.00 × 1
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Sem comentários
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.30 07:41
No swaps are charged
2025.12.30 07:41
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 13:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 12:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 07:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 07:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
