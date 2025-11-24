- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
121
Negociações com lucro:
60 (49.58%)
Negociações com perda:
61 (50.41%)
Melhor negociação:
85.65 USD
Pior negociação:
-79.75 USD
Lucro bruto:
1 154.79 USD (657 685 pips)
Perda bruta:
-1 292.02 USD (574 605 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (201.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
201.12 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
7.60%
Depósito máximo carregado:
10.00%
Último negócio:
28 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
44 minutos
Fator de recuperação:
-0.38
Negociações longas:
86 (71.07%)
Negociações curtas:
35 (28.93%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-1.13 USD
Lucro médio:
19.25 USD
Perda média:
-21.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-153.73 USD)
Máxima perda consecutiva:
-153.73 USD (6)
Crescimento mensal:
-8.09%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
222.25 USD
Máximo:
356.82 USD (40.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.34% (356.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.93% (21.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|BTCUSD
|34
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|NAS100
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-210
|BTCUSD
|12
|AUDJPY
|57
|USDJPY
|26
|NAS100
|-22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-2.6K
|BTCUSD
|86K
|AUDJPY
|446
|USDJPY
|202
|NAS100
|-742
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.48 × 444
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.68 × 306
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.42 × 84
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
