- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
41
Kârla kapanan işlemler:
23 (56.09%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (43.90%)
En iyi işlem:
52.71 USD
En kötü işlem:
-33.51 USD
Brüt kâr:
511.27 USD (276 055 pips)
Brüt zarar:
-376.70 USD (171 325 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (52.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
83.64 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
18.63%
Maks. mevduat yükü:
4.76%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
1.32
Alış işlemleri:
21 (51.22%)
Satış işlemleri:
20 (48.78%)
Kâr faktörü:
1.36
Beklenen getiri:
3.28 USD
Ortalama kâr:
22.23 USD
Ortalama zarar:
-20.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-101.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-101.90 USD (4)
Aylık büyüme:
17.94%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.93 USD
Maksimum:
101.90 USD (11.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.56% (101.90 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|BTCUSD
|11
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7
|BTCUSD
|44
|AUDJPY
|57
|USDJPY
|26
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.7K
|BTCUSD
|106K
|AUDJPY
|446
|USDJPY
|202
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +52.71 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +52.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -101.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.48 × 444
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.68 × 306
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.42 × 84
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
18%
0
0
USD
USD
885
USD
USD
1
0%
41
56%
19%
1.35
3.28
USD
USD
12%
1:500