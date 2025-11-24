- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
121
Gewinntrades:
60 (49.58%)
Verlusttrades:
61 (50.41%)
Bester Trade:
85.65 USD
Schlechtester Trade:
-79.75 USD
Bruttoprofit:
1 154.79 USD (657 685 pips)
Bruttoverlust:
-1 292.02 USD (574 605 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (201.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
201.12 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
7.60%
Max deposit load:
10.00%
Letzter Trade:
28 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
44 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.38
Long-Positionen:
86 (71.07%)
Short-Positionen:
35 (28.93%)
Profit-Faktor:
0.89
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-153.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-153.73 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-8.09%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
222.25 USD
Maximaler:
356.82 USD (40.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
40.34% (356.82 USD)
Kapital:
2.93% (21.34 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|BTCUSD
|34
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|NAS100
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-210
|BTCUSD
|12
|AUDJPY
|57
|USDJPY
|26
|NAS100
|-22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-2.6K
|BTCUSD
|86K
|AUDJPY
|446
|USDJPY
|202
|NAS100
|-742
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +85.65 USD
Schlechtester Trade: -80 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +201.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -153.73 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.48 × 444
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.68 × 306
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.42 × 84
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
