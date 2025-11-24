SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Jarotp1209
Jarot Priantara

Jarotp1209

Jarot Priantara
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -18%
OctaFX-Real2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
121
Gewinntrades:
60 (49.58%)
Verlusttrades:
61 (50.41%)
Bester Trade:
85.65 USD
Schlechtester Trade:
-79.75 USD
Bruttoprofit:
1 154.79 USD (657 685 pips)
Bruttoverlust:
-1 292.02 USD (574 605 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (201.12 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
201.12 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
7.60%
Max deposit load:
10.00%
Letzter Trade:
28 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
44 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.38
Long-Positionen:
86 (71.07%)
Short-Positionen:
35 (28.93%)
Profit-Faktor:
0.89
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.13 USD
Durchschnittlicher Profit:
19.25 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.18 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-153.73 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-153.73 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-8.09%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
222.25 USD
Maximaler:
356.82 USD (40.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
40.34% (356.82 USD)
Kapital:
2.93% (21.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 83
BTCUSD 34
AUDJPY 2
USDJPY 1
NAS100 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -210
BTCUSD 12
AUDJPY 57
USDJPY 26
NAS100 -22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -2.6K
BTCUSD 86K
AUDJPY 446
USDJPY 202
NAS100 -742
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +85.65 USD
Schlechtester Trade: -80 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +201.12 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -153.73 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Forex.com-Live 536
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.48 × 444
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.68 × 306
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.42 × 84
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
VantageInternational-Live
4.00 × 1
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
Keine Bewertungen
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.30 07:41
No swaps are charged
2025.12.30 07:41
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 13:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 12:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 07:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 07:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
