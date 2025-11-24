- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
121
利益トレード:
60 (49.58%)
損失トレード:
61 (50.41%)
ベストトレード:
85.65 USD
最悪のトレード:
-79.75 USD
総利益:
1 154.79 USD (657 685 pips)
総損失:
-1 292.02 USD (574 605 pips)
最大連続の勝ち:
6 (201.12 USD)
最大連続利益:
201.12 USD (6)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
7.60%
最大入金額:
10.00%
最近のトレード:
28 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
44 分
リカバリーファクター:
-0.38
長いトレード:
86 (71.07%)
短いトレード:
35 (28.93%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-1.13 USD
平均利益:
19.25 USD
平均損失:
-21.18 USD
最大連続の負け:
6 (-153.73 USD)
最大連続損失:
-153.73 USD (6)
月間成長:
-8.09%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
222.25 USD
最大の:
356.82 USD (40.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.34% (356.82 USD)
エクイティによる:
2.93% (21.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|83
|BTCUSD
|34
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|NAS100
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-210
|BTCUSD
|12
|AUDJPY
|57
|USDJPY
|26
|NAS100
|-22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-2.6K
|BTCUSD
|86K
|AUDJPY
|446
|USDJPY
|202
|NAS100
|-742
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +85.65 USD
最悪のトレード: -80 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +201.12 USD
最大連続損失: -153.73 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Forex.com-Live 536
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real25
|0.42 × 367
|
VantageInternational-Live 6
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.19 × 479
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.34 × 220
|
OctaFX-Real2
|1.48 × 444
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.55 × 53
|
Alpari-MT5
|1.68 × 306
|
OctaFX-Real
|2.04 × 113
|
FusionMarkets-Live
|2.42 × 84
|
ICMarketsSC-MT5
|3.18 × 100
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|3.63 × 19
|
VantageInternational-Live
|4.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live
|5.59 × 310
|
Pepperstone-MT5-Live01
|6.00 × 1
|
XMTrading-MT5 3
|6.39 × 292
|
FBS-Real
|7.25 × 4
|
Exness-MT5Real24
|7.45 × 22
|
RoboForex-Pro
|8.37 × 486
|
Deriv-Server
|10.67 × 6
|
FXGT-Live
|14.72 × 318
