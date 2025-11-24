シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Jarotp1209
Jarot Priantara

Jarotp1209

Jarot Priantara
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -18%
OctaFX-Real2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
121
利益トレード:
60 (49.58%)
損失トレード:
61 (50.41%)
ベストトレード:
85.65 USD
最悪のトレード:
-79.75 USD
総利益:
1 154.79 USD (657 685 pips)
総損失:
-1 292.02 USD (574 605 pips)
最大連続の勝ち:
6 (201.12 USD)
最大連続利益:
201.12 USD (6)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
7.60%
最大入金額:
10.00%
最近のトレード:
28 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
44 分
リカバリーファクター:
-0.38
長いトレード:
86 (71.07%)
短いトレード:
35 (28.93%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-1.13 USD
平均利益:
19.25 USD
平均損失:
-21.18 USD
最大連続の負け:
6 (-153.73 USD)
最大連続損失:
-153.73 USD (6)
月間成長:
-8.09%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
222.25 USD
最大の:
356.82 USD (40.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.34% (356.82 USD)
エクイティによる:
2.93% (21.34 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 83
BTCUSD 34
AUDJPY 2
USDJPY 1
NAS100 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -210
BTCUSD 12
AUDJPY 57
USDJPY 26
NAS100 -22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -2.6K
BTCUSD 86K
AUDJPY 446
USDJPY 202
NAS100 -742
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +85.65 USD
最悪のトレード: -80 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +201.12 USD
最大連続損失: -153.73 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Forex.com-Live 536
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.48 × 444
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.68 × 306
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.42 × 84
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
VantageInternational-Live
4.00 × 1
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
レビューなし
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.30 07:41
No swaps are charged
2025.12.30 07:41
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged on the signal account
2025.12.14 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.11.24 13:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 12:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 07:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 07:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
