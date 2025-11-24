SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Jarotp1209
Jarot Priantara

Jarotp1209

Jarot Priantara
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
OctaFX-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
23 (56.09%)
Loss Trade:
18 (43.90%)
Best Trade:
52.71 USD
Worst Trade:
-33.51 USD
Profitto lordo:
511.27 USD (276 055 pips)
Perdita lorda:
-376.70 USD (171 325 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (52.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.64 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
18.63%
Massimo carico di deposito:
4.76%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
1.32
Long Trade:
21 (51.22%)
Short Trade:
20 (48.78%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
3.28 USD
Profitto medio:
22.23 USD
Perdita media:
-20.93 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-101.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.90 USD (4)
Crescita mensile:
17.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.93 USD
Massimale:
101.90 USD (11.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.56% (101.90 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 27
BTCUSD 11
AUDJPY 2
USDJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 7
BTCUSD 44
AUDJPY 57
USDJPY 26
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.7K
BTCUSD 106K
AUDJPY 446
USDJPY 202
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +52.71 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +52.40 USD
Massima perdita consecutiva: -101.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 1
Forex.com-Live 536
0.00 × 1
Exness-MT5Real25
0.42 × 367
VantageInternational-Live 6
1.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
1.19 × 479
BDSwissGlobal-Server01
1.34 × 220
OctaFX-Real2
1.48 × 444
ICMarketsSC-MT5-4
1.55 × 53
Alpari-MT5
1.68 × 306
OctaFX-Real
2.04 × 113
FusionMarkets-Live
2.42 × 84
ICMarketsSC-MT5
3.18 × 100
CapitalPointTrading-MT5-4
3.63 × 19
VantageInternational-Live
4.00 × 1
ZeroMarkets-Live
5.59 × 310
Pepperstone-MT5-Live01
6.00 × 1
XMTrading-MT5 3
6.39 × 292
FBS-Real
7.25 × 4
Exness-MT5Real24
7.45 × 22
RoboForex-Pro
8.37 × 486
Deriv-Server
10.67 × 6
FXGT-Live
14.72 × 318
2025.11.24 13:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.24 12:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.23 07:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.23 07:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
