- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
41
Profit Trade:
23 (56.09%)
Loss Trade:
18 (43.90%)
Best Trade:
52.71 USD
Worst Trade:
-33.51 USD
Profitto lordo:
511.27 USD (276 055 pips)
Perdita lorda:
-376.70 USD (171 325 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (52.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
83.64 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
18.63%
Massimo carico di deposito:
4.76%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
48 minuti
Fattore di recupero:
1.32
Long Trade:
21 (51.22%)
Short Trade:
20 (48.78%)
Fattore di profitto:
1.36
Profitto previsto:
3.28 USD
Profitto medio:
22.23 USD
Perdita media:
-20.93 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-101.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-101.90 USD (4)
Crescita mensile:
17.94%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
21.93 USD
Massimale:
101.90 USD (11.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.56% (101.90 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|BTCUSD
|11
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|7
|BTCUSD
|44
|AUDJPY
|57
|USDJPY
|26
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.7K
|BTCUSD
|106K
|AUDJPY
|446
|USDJPY
|202
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +52.71 USD
Worst Trade: -34 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +52.40 USD
Massima perdita consecutiva: -101.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
