- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
229
盈利交易:
139 (60.69%)
亏损交易:
90 (39.30%)
最好交易:
63.68 USD
最差交易:
-659.15 USD
毛利:
1 861.40 USD (974 635 pips)
毛利亏损:
-4 141.72 USD (1 273 127 pips)
最大连续赢利:
14 (283.08 USD)
最大连续盈利:
283.08 USD (14)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
35.83%
最大入金加载:
4.34%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
4 小时
采收率:
-0.95
长期交易:
187 (81.66%)
短期交易:
42 (18.34%)
利润因子:
0.45
预期回报:
-9.96 USD
平均利润:
13.39 USD
平均损失:
-46.02 USD
最大连续失误:
6 (-2 066.19 USD)
最大连续亏损:
-2 066.19 USD (6)
每月增长:
-7.10%
算法交易:
63%
结余跌幅:
绝对:
2 363.94 USD
最大值:
2 401.67 USD (231.43%)
相对跌幅:
结余:
38.30% (2 401.53 USD)
净值:
8.95% (87.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|229
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-2.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-298K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +63.68 USD
最差交易: -659 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +283.08 USD
最大连续亏损: -2 066.19 USD
