Всего трейдов:
229
Прибыльных трейдов:
139 (60.69%)
Убыточных трейдов:
90 (39.30%)
Лучший трейд:
63.68 USD
Худший трейд:
-659.15 USD
Общая прибыль:
1 861.40 USD (974 635 pips)
Общий убыток:
-4 141.72 USD (1 273 127 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (283.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
283.08 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
40.22%
Макс. загрузка депозита:
4.34%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
-0.95
Длинных трейдов:
187 (81.66%)
Коротких трейдов:
42 (18.34%)
Профит фактор:
0.45
Мат. ожидание:
-9.96 USD
Средняя прибыль:
13.39 USD
Средний убыток:
-46.02 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-2 066.19 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 066.19 USD (6)
Прирост в месяц:
-29.96%
Алготрейдинг:
63%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 363.94 USD
Максимальная:
2 401.67 USD (231.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.30% (2 401.53 USD)
По эквити:
8.95% (87.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|229
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-2.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-298K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-37%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
6
63%
229
60%
40%
0.44
-9.96
USD
USD
38%
1:500