- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
229
Gewinntrades:
139 (60.69%)
Verlusttrades:
90 (39.30%)
Bester Trade:
63.68 USD
Schlechtester Trade:
-659.15 USD
Bruttoprofit:
1 861.40 USD (974 635 pips)
Bruttoverlust:
-4 141.72 USD (1 273 127 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (283.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
283.08 USD (14)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
35.83%
Max deposit load:
4.34%
Letzter Trade:
8 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.95
Long-Positionen:
187 (81.66%)
Short-Positionen:
42 (18.34%)
Profit-Faktor:
0.45
Mathematische Gewinnerwartung:
-9.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-46.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-2 066.19 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 066.19 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-7.10%
Algo-Trading:
63%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 363.94 USD
Maximaler:
2 401.67 USD (231.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.30% (2 401.53 USD)
Kapital:
8.95% (87.73 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|229
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-2.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-298K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +63.68 USD
Schlechtester Trade: -659 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +283.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 066.19 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
monitoring purposes only
do not copy
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-37%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
6
63%
229
60%
36%
0.44
-9.96
USD
USD
38%
1:500