- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
229
Negociações com lucro:
139 (60.69%)
Negociações com perda:
90 (39.30%)
Melhor negociação:
63.68 USD
Pior negociação:
-659.15 USD
Lucro bruto:
1 861.40 USD (974 635 pips)
Perda bruta:
-4 141.72 USD (1 273 127 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (283.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
283.08 USD (14)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
35.83%
Depósito máximo carregado:
4.34%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
-0.95
Negociações longas:
187 (81.66%)
Negociações curtas:
42 (18.34%)
Fator de lucro:
0.45
Valor esperado:
-9.96 USD
Lucro médio:
13.39 USD
Perda média:
-46.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-2 066.19 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 066.19 USD (6)
Crescimento mensal:
-7.10%
Algotrading:
63%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 363.94 USD
Máximo:
2 401.67 USD (231.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.30% (2 401.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.95% (87.73 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|229
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-2.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-298K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +63.68 USD
Pior negociação: -659 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +283.08 USD
Máxima perda consecutiva: -2 066.19 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
