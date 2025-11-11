- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
229
利益トレード:
139 (60.69%)
損失トレード:
90 (39.30%)
ベストトレード:
63.68 USD
最悪のトレード:
-659.15 USD
総利益:
1 861.40 USD (974 635 pips)
総損失:
-4 141.72 USD (1 273 127 pips)
最大連続の勝ち:
14 (283.08 USD)
最大連続利益:
283.08 USD (14)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
35.83%
最大入金額:
4.34%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
-0.95
長いトレード:
187 (81.66%)
短いトレード:
42 (18.34%)
プロフィットファクター:
0.45
期待されたペイオフ:
-9.96 USD
平均利益:
13.39 USD
平均損失:
-46.02 USD
最大連続の負け:
6 (-2 066.19 USD)
最大連続損失:
-2 066.19 USD (6)
月間成長:
-7.10%
アルゴリズム取引:
63%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 363.94 USD
最大の:
2 401.67 USD (231.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.30% (2 401.53 USD)
エクイティによる:
8.95% (87.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|229
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-2.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-298K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +63.68 USD
最悪のトレード: -659 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +283.08 USD
最大連続損失: -2 066.19 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
monitoring purposes only
do not copy
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-37%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
6
63%
229
60%
36%
0.44
-9.96
USD
USD
38%
1:500