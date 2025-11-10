- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
57
盈利交易:
36 (63.15%)
亏损交易:
21 (36.84%)
最好交易:
35.00 USD
最差交易:
-20.35 USD
毛利:
376.47 USD (9 676 pips)
毛利亏损:
-238.67 USD (6 151 pips)
最大连续赢利:
10 (104.23 USD)
最大连续盈利:
104.23 USD (10)
夏普比率:
0.18
交易活动:
39.26%
最大入金加载:
104.78%
最近交易:
28 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
8 小时
采收率:
2.16
长期交易:
37 (64.91%)
短期交易:
20 (35.09%)
利润因子:
1.58
预期回报:
2.42 USD
平均利润:
10.46 USD
平均损失:
-11.37 USD
最大连续失误:
3 (-50.14 USD)
最大连续亏损:
-50.14 USD (3)
每月增长:
25.53%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1.24 USD
最大值:
63.84 USD (15.60%)
相对跌幅:
结余:
15.60% (63.84 USD)
净值:
34.34% (134.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY
|26
|GBPUSD
|18
|XAUUSD
|6
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY
|28
|GBPUSD
|78
|XAUUSD
|28
|GBPJPY
|32
|USDJPY
|-29
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY
|-734
|GBPUSD
|617
|XAUUSD
|2.8K
|GBPJPY
|1K
|USDJPY
|-188
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +35.00 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +104.23 USD
最大连续亏损: -50.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
RoboForex-Prime
|0.07 × 69
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.27 × 75
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月32 USD
46%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
3
0%
57
63%
39%
1.57
2.42
USD
USD
34%
1:500