Kasdin Tondon

Sukses Trading Forex

Kasdin Tondon
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 46%
OctaFX-Real8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
57
Transacciones Rentables:
36 (63.15%)
Transacciones Irrentables:
21 (36.84%)
Mejor transacción:
35.00 USD
Peor transacción:
-20.35 USD
Beneficio Bruto:
376.47 USD (9 676 pips)
Pérdidas Brutas:
-238.67 USD (6 151 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (104.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
104.23 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
39.26%
Carga máxima del depósito:
104.78%
Último trade:
29 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
2.16
Transacciones Largas:
37 (64.91%)
Transacciones Cortas:
20 (35.09%)
Factor de Beneficio:
1.58
Beneficio Esperado:
2.42 USD
Beneficio medio:
10.46 USD
Pérdidas medias:
-11.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-50.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-50.14 USD (3)
Crecimiento al mes:
25.53%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.24 USD
Máxima:
63.84 USD (15.60%)
Reducción relativa:
De balance:
15.60% (63.84 USD)
De fondos:
34.34% (134.23 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY 26
GBPUSD 18
XAUUSD 6
GBPJPY 4
USDJPY 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY 28
GBPUSD 78
XAUUSD 28
GBPJPY 32
USDJPY -29
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY -734
GBPUSD 617
XAUUSD 2.8K
GBPJPY 1K
USDJPY -188
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +35.00 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +104.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -50.14 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real9
0.00 × 85
Tickmill-Live02
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
RoboForex-Prime
0.07 × 69
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Tradeview-Markets Live 2
0.27 × 75
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
otros 185...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Sukses Trading Forex
32 USD al mes
46%
0
0
USD
1
USD
3
0%
57
63%
39%
1.57
2.42
USD
34%
1:500
