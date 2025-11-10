- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
36 (63.15%)
Negociações com perda:
21 (36.84%)
Melhor negociação:
35.00 USD
Pior negociação:
-20.35 USD
Lucro bruto:
376.47 USD (9 676 pips)
Perda bruta:
-238.67 USD (6 151 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (104.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
104.23 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
39.26%
Depósito máximo carregado:
104.78%
Último negócio:
30 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
2.16
Negociações longas:
37 (64.91%)
Negociações curtas:
20 (35.09%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
2.42 USD
Lucro médio:
10.46 USD
Perda média:
-11.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-50.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50.14 USD (3)
Crescimento mensal:
25.53%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.24 USD
Máximo:
63.84 USD (15.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.60% (63.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.34% (134.23 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY
|26
|GBPUSD
|18
|XAUUSD
|6
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY
|28
|GBPUSD
|78
|XAUUSD
|28
|GBPJPY
|32
|USDJPY
|-29
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY
|-734
|GBPUSD
|617
|XAUUSD
|2.8K
|GBPJPY
|1K
|USDJPY
|-188
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +35.00 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +104.23 USD
Máxima perda consecutiva: -50.14 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
RoboForex-Prime
|0.07 × 69
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.27 × 75
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
185 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
32 USD por mês
46%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
3
0%
57
63%
39%
1.57
2.42
USD
USD
34%
1:500