SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Sukses Trading Forex
Kasdin Tondon

Sukses Trading Forex

Kasdin Tondon
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 32 USD por mês
crescimento desde 2025 46%
OctaFX-Real8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
36 (63.15%)
Negociações com perda:
21 (36.84%)
Melhor negociação:
35.00 USD
Pior negociação:
-20.35 USD
Lucro bruto:
376.47 USD (9 676 pips)
Perda bruta:
-238.67 USD (6 151 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (104.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
104.23 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
39.26%
Depósito máximo carregado:
104.78%
Último negócio:
30 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
2.16
Negociações longas:
37 (64.91%)
Negociações curtas:
20 (35.09%)
Fator de lucro:
1.58
Valor esperado:
2.42 USD
Lucro médio:
10.46 USD
Perda média:
-11.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-50.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-50.14 USD (3)
Crescimento mensal:
25.53%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.24 USD
Máximo:
63.84 USD (15.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.60% (63.84 USD)
Pelo Capital Líquido:
34.34% (134.23 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY 26
GBPUSD 18
XAUUSD 6
GBPJPY 4
USDJPY 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY 28
GBPUSD 78
XAUUSD 28
GBPJPY 32
USDJPY -29
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY -734
GBPUSD 617
XAUUSD 2.8K
GBPJPY 1K
USDJPY -188
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +35.00 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +104.23 USD
Máxima perda consecutiva: -50.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real9
0.00 × 85
Tickmill-Live02
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
RoboForex-Prime
0.07 × 69
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Tradeview-Markets Live 2
0.27 × 75
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
185 mais ...
Sem comentários
2025.12.15 08:57
No swaps are charged
2025.12.15 08:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 13:06
High current drawdown in 639% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 639% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 07:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.11.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 14:34
Share of trading days is too low
2025.11.10 14:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 04:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
