Kasdin Tondon

Sukses Trading Forex

Kasdin Tondon
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 32 USD в месяц
прирост с 2025 46%
OctaFX-Real8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
36 (63.15%)
Убыточных трейдов:
21 (36.84%)
Лучший трейд:
35.00 USD
Худший трейд:
-20.35 USD
Общая прибыль:
376.47 USD (9 676 pips)
Общий убыток:
-238.67 USD (6 151 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (104.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.23 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
39.26%
Макс. загрузка депозита:
104.78%
Последний трейд:
27 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.16
Длинных трейдов:
37 (64.91%)
Коротких трейдов:
20 (35.09%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
2.42 USD
Средняя прибыль:
10.46 USD
Средний убыток:
-11.37 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-50.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.14 USD (3)
Прирост в месяц:
25.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.24 USD
Максимальная:
63.84 USD (15.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.60% (63.84 USD)
По эквити:
34.34% (134.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY 26
GBPUSD 18
XAUUSD 6
GBPJPY 4
USDJPY 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY 28
GBPUSD 78
XAUUSD 28
GBPJPY 32
USDJPY -29
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY -734
GBPUSD 617
XAUUSD 2.8K
GBPJPY 1K
USDJPY -188
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +35.00 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +104.23 USD
Макс. убыток в серии: -50.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real9
0.00 × 85
Tickmill-Live02
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
RoboForex-Prime
0.07 × 69
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Tradeview-Markets Live 2
0.27 × 75
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
Нет отзывов
2025.12.15 08:57
No swaps are charged
2025.12.15 08:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 13:06
High current drawdown in 639% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 639% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 07:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.11.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 14:34
Share of trading days is too low
2025.11.10 14:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 04:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
