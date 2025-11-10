- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
36 (63.15%)
Убыточных трейдов:
21 (36.84%)
Лучший трейд:
35.00 USD
Худший трейд:
-20.35 USD
Общая прибыль:
376.47 USD (9 676 pips)
Общий убыток:
-238.67 USD (6 151 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (104.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
104.23 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
39.26%
Макс. загрузка депозита:
104.78%
Последний трейд:
27 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.16
Длинных трейдов:
37 (64.91%)
Коротких трейдов:
20 (35.09%)
Профит фактор:
1.58
Мат. ожидание:
2.42 USD
Средняя прибыль:
10.46 USD
Средний убыток:
-11.37 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-50.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.14 USD (3)
Прирост в месяц:
25.53%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.24 USD
Максимальная:
63.84 USD (15.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.60% (63.84 USD)
По эквити:
34.34% (134.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|26
|GBPUSD
|18
|XAUUSD
|6
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|28
|GBPUSD
|78
|XAUUSD
|28
|GBPJPY
|32
|USDJPY
|-29
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|-734
|GBPUSD
|617
|XAUUSD
|2.8K
|GBPJPY
|1K
|USDJPY
|-188
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +35.00 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +104.23 USD
Макс. убыток в серии: -50.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
RoboForex-Prime
|0.07 × 69
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.27 × 75
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
32 USD в месяц
46%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
3
0%
57
63%
39%
1.57
2.42
USD
USD
34%
1:500