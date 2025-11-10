シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Sukses Trading Forex
Kasdin Tondon

Sukses Trading Forex

Kasdin Tondon
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  32  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 46%
OctaFX-Real8
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
36 (63.15%)
損失トレード:
21 (36.84%)
ベストトレード:
35.00 USD
最悪のトレード:
-20.35 USD
総利益:
376.47 USD (9 676 pips)
総損失:
-238.67 USD (6 151 pips)
最大連続の勝ち:
10 (104.23 USD)
最大連続利益:
104.23 USD (10)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
39.26%
最大入金額:
104.78%
最近のトレード:
30 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
2.16
長いトレード:
37 (64.91%)
短いトレード:
20 (35.09%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
2.42 USD
平均利益:
10.46 USD
平均損失:
-11.37 USD
最大連続の負け:
3 (-50.14 USD)
最大連続損失:
-50.14 USD (3)
月間成長:
25.53%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.24 USD
最大の:
63.84 USD (15.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.60% (63.84 USD)
エクイティによる:
34.34% (134.23 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY 26
GBPUSD 18
XAUUSD 6
GBPJPY 4
USDJPY 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY 28
GBPUSD 78
XAUUSD 28
GBPJPY 32
USDJPY -29
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY -734
GBPUSD 617
XAUUSD 2.8K
GBPJPY 1K
USDJPY -188
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +35.00 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +104.23 USD
最大連続損失: -50.14 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real9
0.00 × 85
Tickmill-Live02
0.00 × 1
TTCM-Live3
0.00 × 1
4xCube-Live
0.00 × 1
DooPrime-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live4
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
Exness-Real3
0.02 × 167
XMTrading-Real 34
0.03 × 31
RoboForex-Prime
0.07 × 69
Exness-Real14
0.15 × 636
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.17 × 133
EightcapLtd-Real2
0.18 × 38
ICMarketsEU-Live17
0.20 × 20
OrbexGlobal-Live
0.20 × 60
FusionMarkets-Demo
0.24 × 25
Tradeview-Markets Live 2
0.27 × 75
Alpari-Trade
0.29 × 463
XMTrading-Real 7
0.29 × 373
Exness-Real17
0.30 × 694
185 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.15 08:57
No swaps are charged
2025.12.15 08:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.15 07:57
No swaps are charged
2025.12.12 13:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
No swaps are charged
2025.12.07 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 20:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 13:06
High current drawdown in 639% indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 09:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.02 07:50
High current drawdown in 639% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.14 07:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 15:34
Share of trading days is too low
2025.11.10 15:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 14:34
Share of trading days is too low
2025.11.10 14:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.10 04:55
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Sukses Trading Forex
32 USD/月
46%
0
0
USD
1
USD
3
0%
57
63%
39%
1.57
2.42
USD
34%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください