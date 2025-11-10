- 成長
トレード:
57
利益トレード:
36 (63.15%)
損失トレード:
21 (36.84%)
ベストトレード:
35.00 USD
最悪のトレード:
-20.35 USD
総利益:
376.47 USD (9 676 pips)
総損失:
-238.67 USD (6 151 pips)
最大連続の勝ち:
10 (104.23 USD)
最大連続利益:
104.23 USD (10)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
39.26%
最大入金額:
104.78%
最近のトレード:
30 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
2.16
長いトレード:
37 (64.91%)
短いトレード:
20 (35.09%)
プロフィットファクター:
1.58
期待されたペイオフ:
2.42 USD
平均利益:
10.46 USD
平均損失:
-11.37 USD
最大連続の負け:
3 (-50.14 USD)
最大連続損失:
-50.14 USD (3)
月間成長:
25.53%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.24 USD
最大の:
63.84 USD (15.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.60% (63.84 USD)
エクイティによる:
34.34% (134.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY
|26
|GBPUSD
|18
|XAUUSD
|6
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY
|28
|GBPUSD
|78
|XAUUSD
|28
|GBPJPY
|32
|USDJPY
|-29
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY
|-734
|GBPUSD
|617
|XAUUSD
|2.8K
|GBPJPY
|1K
|USDJPY
|-188
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +35.00 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +104.23 USD
最大連続損失: -50.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real9
|0.00 × 85
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
4xCube-Live
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.02 × 167
|
XMTrading-Real 34
|0.03 × 31
|
RoboForex-Prime
|0.07 × 69
|
Exness-Real14
|0.15 × 636
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.17 × 133
|
EightcapLtd-Real2
|0.18 × 38
|
ICMarketsEU-Live17
|0.20 × 20
|
OrbexGlobal-Live
|0.20 × 60
|
FusionMarkets-Demo
|0.24 × 25
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.27 × 75
|
Alpari-Trade
|0.29 × 463
|
XMTrading-Real 7
|0.29 × 373
|
Exness-Real17
|0.30 × 694
レビューなし
