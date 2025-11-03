- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
124
盈利交易:
63 (50.80%)
亏损交易:
61 (49.19%)
最好交易:
8.90 USD
最差交易:
-2.14 USD
毛利:
174.71 USD (181 005 pips)
毛利亏损:
-105.15 USD (99 171 pips)
最大连续赢利:
9 (28.08 USD)
最大连续盈利:
28.08 USD (9)
夏普比率:
0.19
交易活动:
8.74%
最大入金加载:
12.65%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
59 分钟
采收率:
5.29
长期交易:
47 (37.90%)
短期交易:
77 (62.10%)
利润因子:
1.66
预期回报:
0.56 USD
平均利润:
2.77 USD
平均损失:
-1.72 USD
最大连续失误:
6 (-11.09 USD)
最大连续亏损:
-11.09 USD (6)
每月增长:
113.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7.13 USD
最大值:
13.16 USD (12.00%)
相对跌幅:
结余:
31.93% (10.73 USD)
净值:
15.79% (4.41 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|70
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|82K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.90 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +28.08 USD
最大连续亏损: -11.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
232%
0
0
USD
USD
100
USD
USD
8
100%
124
50%
9%
1.66
0.56
USD
USD
32%
1:500