トレード:
127
利益トレード:
63 (49.60%)
損失トレード:
64 (50.39%)
ベストトレード:
8.90 USD
最悪のトレード:
-2.14 USD
総利益:
174.71 USD (181 005 pips)
総損失:
-110.21 USD (103 934 pips)
最大連続の勝ち:
9 (28.08 USD)
最大連続利益:
28.08 USD (9)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
8.74%
最大入金額:
12.65%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
59 分
リカバリーファクター:
4.26
長いトレード:
50 (39.37%)
短いトレード:
77 (60.63%)
プロフィットファクター:
1.59
期待されたペイオフ:
0.51 USD
平均利益:
2.77 USD
平均損失:
-1.72 USD
最大連続の負け:
6 (-11.09 USD)
最大連続損失:
-11.09 USD (6)
月間成長:
83.60%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.13 USD
最大の:
15.13 USD (13.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.93% (10.73 USD)
エクイティによる:
15.79% (4.41 USD)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
