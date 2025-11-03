SeñalesSecciones
Ji Jaeyeong

Exness GD4 30 E1

Ji Jaeyeong
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 232%
Exness-Real17
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
124
Transacciones Rentables:
63 (50.80%)
Transacciones Irrentables:
61 (49.19%)
Mejor transacción:
8.90 USD
Peor transacción:
-2.14 USD
Beneficio Bruto:
174.71 USD (181 005 pips)
Pérdidas Brutas:
-105.15 USD (99 171 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (28.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
28.08 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
8.74%
Carga máxima del depósito:
12.65%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
59 minutos
Factor de Recuperación:
5.29
Transacciones Largas:
47 (37.90%)
Transacciones Cortas:
77 (62.10%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
0.56 USD
Beneficio medio:
2.77 USD
Pérdidas medias:
-1.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-11.09 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.09 USD (6)
Crecimiento al mes:
74.76%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
7.13 USD
Máxima:
13.16 USD (12.00%)
Reducción relativa:
De balance:
31.93% (10.73 USD)
De fondos:
15.79% (4.41 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
ETHUSD 124
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
ETHUSD 70
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
ETHUSD 82K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.90 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +28.08 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.09 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.