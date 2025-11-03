- Прирост
Всего трейдов:
121
Прибыльных трейдов:
61 (50.41%)
Убыточных трейдов:
60 (49.59%)
Лучший трейд:
8.90 USD
Худший трейд:
-2.14 USD
Общая прибыль:
171.11 USD (177 205 pips)
Общий убыток:
-103.35 USD (97 468 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (28.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.08 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
8.74%
Макс. загрузка депозита:
12.65%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
5.15
Длинных трейдов:
44 (36.36%)
Коротких трейдов:
77 (63.64%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
2.81 USD
Средний убыток:
-1.72 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-11.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.09 USD (6)
Прирост в месяц:
118.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.13 USD
Максимальная:
13.16 USD (12.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.93% (10.73 USD)
По эквити:
15.79% (4.41 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|121
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|80K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
