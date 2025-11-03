СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Exness GD4 30 E1
Ji Jaeyeong

Exness GD4 30 E1

Ji Jaeyeong
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 226%
Exness-Real17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
121
Прибыльных трейдов:
61 (50.41%)
Убыточных трейдов:
60 (49.59%)
Лучший трейд:
8.90 USD
Худший трейд:
-2.14 USD
Общая прибыль:
171.11 USD (177 205 pips)
Общий убыток:
-103.35 USD (97 468 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (28.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.08 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
8.74%
Макс. загрузка депозита:
12.65%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
59 минут
Фактор восстановления:
5.15
Длинных трейдов:
44 (36.36%)
Коротких трейдов:
77 (63.64%)
Профит фактор:
1.66
Мат. ожидание:
0.56 USD
Средняя прибыль:
2.81 USD
Средний убыток:
-1.72 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-11.09 USD)
Макс. убыток в серии:
-11.09 USD (6)
Прирост в месяц:
118.51%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.13 USD
Максимальная:
13.16 USD (12.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.93% (10.73 USD)
По эквити:
15.79% (4.41 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 121
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD 68
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD 80K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +8.90 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +28.08 USD
Макс. убыток в серии: -11.09 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.05 10:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 18:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 20:21
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.24 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 15:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.19 18:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.19 18:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 23:18
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 15:10
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 05:50
Share of trading days is too low
2025.11.04 05:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 05:50
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.03 14:03
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 14:03
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.