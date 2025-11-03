- Crescimento
Negociações:
124
Negociações com lucro:
63 (50.80%)
Negociações com perda:
61 (49.19%)
Melhor negociação:
8.90 USD
Pior negociação:
-2.14 USD
Lucro bruto:
174.71 USD (181 005 pips)
Perda bruta:
-105.15 USD (99 171 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (28.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.08 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
8.74%
Depósito máximo carregado:
12.65%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
59 minutos
Fator de recuperação:
5.29
Negociações longas:
47 (37.90%)
Negociações curtas:
77 (62.10%)
Fator de lucro:
1.66
Valor esperado:
0.56 USD
Lucro médio:
2.77 USD
Perda média:
-1.72 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-11.09 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.09 USD (6)
Crescimento mensal:
68.83%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.13 USD
Máximo:
13.16 USD (12.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.93% (10.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.79% (4.41 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|70
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|82K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.90 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +28.08 USD
Máxima perda consecutiva: -11.09 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
