- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
831
盈利交易:
683 (82.19%)
亏损交易:
148 (17.81%)
最好交易:
181.92 USD
最差交易:
-103.33 USD
毛利:
4 816.36 USD (397 437 pips)
毛利亏损:
-1 986.18 USD (193 913 pips)
最大连续赢利:
33 (115.83 USD)
最大连续盈利:
451.70 USD (3)
夏普比率:
0.20
交易活动:
61.18%
最大入金加载:
0.43%
最近交易:
24 几分钟前
每周交易:
82
平均持有时间:
5 小时
采收率:
7.05
长期交易:
529 (63.66%)
短期交易:
302 (36.34%)
利润因子:
2.42
预期回报:
3.41 USD
平均利润:
7.05 USD
平均损失:
-13.42 USD
最大连续失误:
7 (-278.30 USD)
最大连续亏损:
-401.59 USD (6)
每月增长:
12.10%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
7.40 USD
最大值:
401.59 USD (3.60%)
相对跌幅:
结余:
3.70% (401.59 USD)
净值:
11.59% (1 257.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|831
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sv
|2.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sv
|204K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +181.92 USD
最差交易: -103 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +115.83 USD
最大连续亏损: -278.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TrijayaPratamaFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
29%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
9
99%
831
82%
61%
2.42
3.41
USD
USD
12%
1:400