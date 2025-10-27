SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Smartxau 2
Memet Nuryaman

Smartxau 2

Memet Nuryaman
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
1 (50.00%)
Loss Trade:
1 (50.00%)
Best Trade:
2.87 USD
Worst Trade:
-10.27 USD
Profitto lordo:
2.87 USD (287 pips)
Perdita lorda:
-10.27 USD (1 026 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (2.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.87 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.56
Attività di trading:
30.84%
Massimo carico di deposito:
0.03%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
20 minuti
Fattore di recupero:
-0.72
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.28
Profitto previsto:
-3.70 USD
Profitto medio:
2.87 USD
Perdita media:
-10.27 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.27 USD (1)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.40 USD
Massimale:
10.27 USD (0.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.10% (10.27 USD)
Per equità:
0.14% (13.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.sv 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.sv -7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.sv -739
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.87 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +2.87 USD
Massima perdita consecutiva: -10.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.27 03:19
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.27 03:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 03:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Smartxau 2
30USD al mese
-0%
0
0
USD
10K
USD
1
100%
2
50%
31%
0.27
-3.70
USD
0%
1:400
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.