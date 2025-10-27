- 자본
- 축소
트레이드:
951
이익 거래:
772 (81.17%)
손실 거래:
179 (18.82%)
최고의 거래:
248.88 USD
최악의 거래:
-105.70 USD
총 수익:
5 936.08 USD (472 990 pips)
총 손실:
-2 679.27 USD (258 437 pips)
연속 최대 이익:
33 (115.83 USD)
연속 최대 이익:
528.37 USD (6)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
0.43%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
79
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
6.83
롱(주식매수):
600 (63.09%)
숏(주식차입매도):
351 (36.91%)
수익 요인:
2.22
기대수익:
3.42 USD
평균 이익:
7.69 USD
평균 손실:
-14.97 USD
연속 최대 손실:
7 (-476.59 USD)
연속 최대 손실:
-476.59 USD (7)
월별 성장률:
11.20%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.40 USD
최대한의:
476.59 USD (3.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.70% (401.59 USD)
자본금별:
15.14% (1 921.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|951
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.sv
|3.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.sv
|215K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +248.88 USD
최악의 거래: -106 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +115.83 USD
연속 최대 손실: -476.59 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TrijayaPratamaFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
33%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
11
99%
951
81%
100%
2.21
3.42
USD
USD
15%
1:400