- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
834
利益トレード:
686 (82.25%)
損失トレード:
148 (17.75%)
ベストトレード:
181.92 USD
最悪のトレード:
-103.33 USD
総利益:
4 825.87 USD (398 391 pips)
総損失:
-1 986.18 USD (193 913 pips)
最大連続の勝ち:
33 (115.83 USD)
最大連続利益:
451.70 USD (3)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
61.18%
最大入金額:
0.43%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
87
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
7.07
長いトレード:
532 (63.79%)
短いトレード:
302 (36.21%)
プロフィットファクター:
2.43
期待されたペイオフ:
3.40 USD
平均利益:
7.03 USD
平均損失:
-13.42 USD
最大連続の負け:
7 (-278.30 USD)
最大連続損失:
-401.59 USD (6)
月間成長:
12.03%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
7.40 USD
最大の:
401.59 USD (3.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.70% (401.59 USD)
エクイティによる:
11.59% (1 257.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|834
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sv
|2.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sv
|204K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +181.92 USD
最悪のトレード: -103 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +115.83 USD
最大連続損失: -278.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
