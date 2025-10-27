- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
823
Прибыльных трейдов:
675 (82.01%)
Убыточных трейдов:
148 (17.98%)
Лучший трейд:
181.92 USD
Худший трейд:
-103.33 USD
Общая прибыль:
4 785.91 USD (394 390 pips)
Общий убыток:
-1 986.18 USD (193 913 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (115.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
451.70 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
61.18%
Макс. загрузка депозита:
0.43%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
102
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
6.97
Длинных трейдов:
521 (63.30%)
Коротких трейдов:
302 (36.70%)
Профит фактор:
2.41
Мат. ожидание:
3.40 USD
Средняя прибыль:
7.09 USD
Средний убыток:
-13.42 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-278.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-401.59 USD (6)
Прирост в месяц:
13.20%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.40 USD
Максимальная:
401.59 USD (3.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.70% (401.59 USD)
По эквити:
11.59% (1 257.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|823
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sv
|2.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sv
|200K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +181.92 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +115.83 USD
Макс. убыток в серии: -278.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
9
99%
823
82%
61%
2.40
3.40
USD
USD
12%
1:400