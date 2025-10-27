СигналыРазделы
Memet Nuryaman

Smartxau 2

Memet Nuryaman
0 отзывов
Надежность
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 29%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
823
Прибыльных трейдов:
675 (82.01%)
Убыточных трейдов:
148 (17.98%)
Лучший трейд:
181.92 USD
Худший трейд:
-103.33 USD
Общая прибыль:
4 785.91 USD (394 390 pips)
Общий убыток:
-1 986.18 USD (193 913 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (115.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
451.70 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
61.18%
Макс. загрузка депозита:
0.43%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
102
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
6.97
Длинных трейдов:
521 (63.30%)
Коротких трейдов:
302 (36.70%)
Профит фактор:
2.41
Мат. ожидание:
3.40 USD
Средняя прибыль:
7.09 USD
Средний убыток:
-13.42 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-278.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-401.59 USD (6)
Прирост в месяц:
13.20%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.40 USD
Максимальная:
401.59 USD (3.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.70% (401.59 USD)
По эквити:
11.59% (1 257.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sv 823
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sv 2.8K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sv 200K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +181.92 USD
Худший трейд: -103 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +115.83 USD
Макс. убыток в серии: -278.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.10.28 08:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.28 07:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 10:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 03:19
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.10.27 03:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.27 03:19
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Smartxau 2
30 USD в месяц
29%
0
0
USD
13K
USD
9
99%
823
82%
61%
2.40
3.40
USD
12%
1:400
Копировать

