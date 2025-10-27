- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
834
Negociações com lucro:
686 (82.25%)
Negociações com perda:
148 (17.75%)
Melhor negociação:
181.92 USD
Pior negociação:
-103.33 USD
Lucro bruto:
4 825.87 USD (398 391 pips)
Perda bruta:
-1 986.18 USD (193 913 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (115.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
451.70 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
61.18%
Depósito máximo carregado:
0.43%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
87
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
7.07
Negociações longas:
532 (63.79%)
Negociações curtas:
302 (36.21%)
Fator de lucro:
2.43
Valor esperado:
3.40 USD
Lucro médio:
7.03 USD
Perda média:
-13.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-278.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-401.59 USD (6)
Crescimento mensal:
12.03%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.40 USD
Máximo:
401.59 USD (3.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.70% (401.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.59% (1 257.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|834
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sv
|2.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sv
|204K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +181.92 USD
Pior negociação: -103 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +115.83 USD
Máxima perda consecutiva: -278.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
