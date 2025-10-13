信号部分
信号 / MetaTrader 5 / KCAPITAL VANTAGE
Thi Diem Kieu Le

KCAPITAL VANTAGE

Thi Diem Kieu Le
0条评论
11
0 / 0 USD
增长自 2025 -12%
VantageInternational-Live 3
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
128
盈利交易:
90 (70.31%)
亏损交易:
38 (29.69%)
最好交易:
12.17 USD
最差交易:
-29.98 USD
毛利:
166.11 USD (14 486 pips)
毛利亏损:
-241.51 USD (20 387 pips)
最大连续赢利:
8 (7.66 USD)
最大连续盈利:
27.48 USD (7)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
96.65%
最大入金加载:
6.03%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.39
长期交易:
47 (36.72%)
短期交易:
81 (63.28%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-0.59 USD
平均利润:
1.85 USD
平均损失:
-6.36 USD
最大连续失误:
10 (-194.81 USD)
最大连续亏损:
-194.81 USD (10)
每月增长:
-22.16%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
75.40 USD
最大值:
195.18 USD (31.49%)
相对跌幅:
结余:
26.26% (195.77 USD)
净值:
27.34% (203.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD+ 128
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD+ -75
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD+ -5.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +12.17 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +7.66 USD
最大连续亏损: -194.81 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Hi everyone
I am trainer and trader have 9 years experience industry forex. I usd bot semi automatic 1 pair EU.
Maxdd < 30%
Profit 7-10%/month
Follow me
Face book: Kieu Le Trader Kcapital
没有评论
2025.12.24 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 17:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 21:40
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 01:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 10:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 04:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 12:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 10:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.13 10:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 10:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册