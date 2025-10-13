- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
128
盈利交易:
90 (70.31%)
亏损交易:
38 (29.69%)
最好交易:
12.17 USD
最差交易:
-29.98 USD
毛利:
166.11 USD (14 486 pips)
毛利亏损:
-241.51 USD (20 387 pips)
最大连续赢利:
8 (7.66 USD)
最大连续盈利:
27.48 USD (7)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
96.65%
最大入金加载:
6.03%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.39
长期交易:
47 (36.72%)
短期交易:
81 (63.28%)
利润因子:
0.69
预期回报:
-0.59 USD
平均利润:
1.85 USD
平均损失:
-6.36 USD
最大连续失误:
10 (-194.81 USD)
最大连续亏损:
-194.81 USD (10)
每月增长:
-22.16%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
75.40 USD
最大值:
195.18 USD (31.49%)
相对跌幅:
结余:
26.26% (195.77 USD)
净值:
27.34% (203.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|128
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD+
|-75
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD+
|-5.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.17 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +7.66 USD
最大连续亏损: -194.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Hi everyone
I am trainer and trader have 9 years experience industry forex. I usd bot semi automatic 1 pair EU.
Maxdd < 30%
Profit 7-10%/month
Follow me
Face book: Kieu Le Trader Kcapital
