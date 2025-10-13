SeñalesSecciones
Thi Diem Kieu Le

KCAPITAL VANTAGE

Thi Diem Kieu Le
0 comentarios
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -12%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
128
Transacciones Rentables:
90 (70.31%)
Transacciones Irrentables:
38 (29.69%)
Mejor transacción:
12.17 USD
Peor transacción:
-29.98 USD
Beneficio Bruto:
166.11 USD (14 486 pips)
Pérdidas Brutas:
-241.51 USD (20 387 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (7.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
27.48 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
96.65%
Carga máxima del depósito:
6.03%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.39
Transacciones Largas:
47 (36.72%)
Transacciones Cortas:
81 (63.28%)
Factor de Beneficio:
0.69
Beneficio Esperado:
-0.59 USD
Beneficio medio:
1.85 USD
Pérdidas medias:
-6.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-194.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-194.81 USD (10)
Crecimiento al mes:
-22.16%
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
75.40 USD
Máxima:
195.18 USD (31.49%)
Reducción relativa:
De balance:
26.26% (195.77 USD)
De fondos:
27.34% (203.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD+ 128
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD+ -75
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD+ -5.9K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12.17 USD
Peor transacción: -30 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +7.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -194.81 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Hi everyone
I am trainer and trader have 9 years experience industry forex. I usd bot semi automatic 1 pair EU.
Maxdd < 30%
Profit 7-10%/month
Follow me
Face book: Kieu Le Trader Kcapital
2025.12.24 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 17:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 21:40
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 01:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 10:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 04:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 12:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 10:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.13 10:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 10:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
