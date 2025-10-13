- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
128
Transacciones Rentables:
90 (70.31%)
Transacciones Irrentables:
38 (29.69%)
Mejor transacción:
12.17 USD
Peor transacción:
-29.98 USD
Beneficio Bruto:
166.11 USD (14 486 pips)
Pérdidas Brutas:
-241.51 USD (20 387 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (7.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
27.48 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.09
Actividad comercial:
96.65%
Carga máxima del depósito:
6.03%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.39
Transacciones Largas:
47 (36.72%)
Transacciones Cortas:
81 (63.28%)
Factor de Beneficio:
0.69
Beneficio Esperado:
-0.59 USD
Beneficio medio:
1.85 USD
Pérdidas medias:
-6.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-194.81 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-194.81 USD (10)
Crecimiento al mes:
-22.16%
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
75.40 USD
Máxima:
195.18 USD (31.49%)
Reducción relativa:
De balance:
26.26% (195.77 USD)
De fondos:
27.34% (203.51 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|128
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD+
|-75
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD+
|-5.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +12.17 USD
Peor transacción: -30 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +7.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -194.81 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Hi everyone
I am trainer and trader have 9 years experience industry forex. I usd bot semi automatic 1 pair EU.
Maxdd < 30%
Profit 7-10%/month
Follow me
Face book: Kieu Le Trader Kcapital
I am trainer and trader have 9 years experience industry forex. I usd bot semi automatic 1 pair EU.
Maxdd < 30%
Profit 7-10%/month
Follow me
Face book: Kieu Le Trader Kcapital
No hay comentarios