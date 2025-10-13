- Прирост
Всего трейдов:
128
Прибыльных трейдов:
90 (70.31%)
Убыточных трейдов:
38 (29.69%)
Лучший трейд:
12.17 USD
Худший трейд:
-29.98 USD
Общая прибыль:
166.11 USD (14 486 pips)
Общий убыток:
-241.51 USD (20 387 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (7.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.48 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
96.65%
Макс. загрузка депозита:
6.03%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
47 (36.72%)
Коротких трейдов:
81 (63.28%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-0.59 USD
Средняя прибыль:
1.85 USD
Средний убыток:
-6.36 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-194.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-194.81 USD (10)
Прирост в месяц:
-22.16%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
75.40 USD
Максимальная:
195.18 USD (31.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.26% (195.77 USD)
По эквити:
27.34% (203.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|128
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD+
|-75
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD+
|-5.9K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Hi everyone
I am trainer and trader have 9 years experience industry forex. I usd bot semi automatic 1 pair EU.
Maxdd < 30%
Profit 7-10%/month
Follow me
Face book: Kieu Le Trader Kcapital
Нет отзывов