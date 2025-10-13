СигналыРазделы
Thi Diem Kieu Le

KCAPITAL VANTAGE

Thi Diem Kieu Le
0 отзывов
11 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -12%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
128
Прибыльных трейдов:
90 (70.31%)
Убыточных трейдов:
38 (29.69%)
Лучший трейд:
12.17 USD
Худший трейд:
-29.98 USD
Общая прибыль:
166.11 USD (14 486 pips)
Общий убыток:
-241.51 USD (20 387 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (7.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.48 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.09
Торговая активность:
96.65%
Макс. загрузка депозита:
6.03%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
47 (36.72%)
Коротких трейдов:
81 (63.28%)
Профит фактор:
0.69
Мат. ожидание:
-0.59 USD
Средняя прибыль:
1.85 USD
Средний убыток:
-6.36 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-194.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-194.81 USD (10)
Прирост в месяц:
-22.16%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
75.40 USD
Максимальная:
195.18 USD (31.49%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.26% (195.77 USD)
По эквити:
27.34% (203.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD+ 128
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD+ -75
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD+ -5.9K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.17 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +7.66 USD
Макс. убыток в серии: -194.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Hi everyone
I am trainer and trader have 9 years experience industry forex. I usd bot semi automatic 1 pair EU.
Maxdd < 30%
Profit 7-10%/month
Follow me
Face book: Kieu Le Trader Kcapital
Нет отзывов
2025.12.24 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 17:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.10 21:40
No swaps are charged on the signal account
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.06 01:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 10:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.29 04:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.13 12:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 10:24
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.13 10:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 10:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
