Trade:
12
Profit Trade:
10 (83.33%)
Loss Trade:
2 (16.67%)
Best Trade:
5.62 USD
Worst Trade:
-2.66 USD
Profitto lordo:
19.81 USD (2 020 pips)
Perdita lorda:
-3.86 USD (324 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (9.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.60 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.70
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.30%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
5.58
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
12 (100.00%)
Fattore di profitto:
5.13
Profitto previsto:
1.33 USD
Profitto medio:
1.98 USD
Perdita media:
-1.93 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-2.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.66 USD (1)
Crescita mensile:
3.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
2.86 USD (0.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.53% (2.70 USD)
Per equità:
0.93% (4.74 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD+
|16
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD+
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Best Trade: +5.62 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +9.21 USD
Massima perdita consecutiva: -2.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Hi everyone
I am trainer and trader have 9 years experience industry forex. I usd bot semi automatic 1 pair EU.
Maxdd < 30%
Profit 7-10%/month
Follow me
Face book: Kieu Le Trader Kcapital
