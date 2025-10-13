- Büyüme
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
11 (84.61%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (15.38%)
En iyi işlem:
5.62 USD
En kötü işlem:
-2.66 USD
Brüt kâr:
20.75 USD (2 117 pips)
Brüt zarar:
-3.94 USD (324 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (9.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.60 USD (3)
Sharpe oranı:
0.70
Alım-satım etkinliği:
92.40%
Maks. mevduat yükü:
2.30%
En son işlem:
40 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
5.88
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
13 (100.00%)
Kâr faktörü:
5.27
Beklenen getiri:
1.29 USD
Ortalama kâr:
1.89 USD
Ortalama zarar:
-1.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-2.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.66 USD (1)
Aylık büyüme:
3.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
2.86 USD (0.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.53% (2.70 USD)
Varlığa göre:
0.93% (4.74 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD+
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD+
|1.8K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
En iyi işlem: +5.62 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +9.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Hi everyone
I am trainer and trader have 9 years experience industry forex. I usd bot semi automatic 1 pair EU.
Maxdd < 30%
Profit 7-10%/month
Follow me
Face book: Kieu Le Trader Kcapital
I am trainer and trader have 9 years experience industry forex. I usd bot semi automatic 1 pair EU.
Maxdd < 30%
Profit 7-10%/month
Follow me
Face book: Kieu Le Trader Kcapital
