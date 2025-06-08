- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 591
盈利交易:
623 (39.15%)
亏损交易:
968 (60.84%)
最好交易:
119.70 USD
最差交易:
-80.38 USD
毛利:
9 911.68 USD (384 258 pips)
毛利亏损:
-9 706.50 USD (390 195 pips)
最大连续赢利:
8 (224.48 USD)
最大连续盈利:
232.56 USD (4)
夏普比率:
0.01
交易活动:
94.71%
最大入金加载:
101.55%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
24 小时
采收率:
0.29
长期交易:
810 (50.91%)
短期交易:
781 (49.09%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
15.91 USD
平均损失:
-10.03 USD
最大连续失误:
15 (-157.71 USD)
最大连续亏损:
-273.74 USD (9)
每月增长:
-2.69%
年度预测:
-32.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
126.81 USD
最大值:
716.78 USD (37.56%)
相对跌幅:
结余:
38.18% (460.00 USD)
净值:
13.78% (119.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|582
|GBPUSD
|438
|EURUSD
|287
|GBPJPY
|284
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|301
|GBPUSD
|-323
|EURUSD
|308
|GBPJPY
|-81
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|6.7K
|GBPUSD
|-5.8K
|EURUSD
|-1.2K
|GBPJPY
|-5.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +119.70 USD
最差交易: -80 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +224.48 USD
最大连续亏损: -157.71 USD
这款智能交易系统每天都会查看市场行情，并尝试利用当天特定时间的蜡烛形态来研究市场方向，并根据其结论进行反向交易，等待市场触发买入或卖出方向。
一旦触发某个方向，它就会专注于该交易，直到其达到目标。因此，每次交易只进行一笔，直到达到预设的完整盈利或亏损周期后，才会为该货币对设置每日另一笔交易。
每笔交易都使用固定止损、获利和追踪止损进行利润管理。它还根据账户规模使用固定手数。
在风险管理方面，它使用马克·道格拉斯测距技术，为所有市场形态构建预设的对冲策略。
它利用回撤分配策略进行资金管理，并运用投资组合管理策略。
它最擅长欧元/美元、英镑/美元、美元/日元和英镑/日元货币对。
复制所有货币对的最低资金要求为 2000 美元。
但是，如果您选择尝试，您可以使用 200 美元仅复制 EURUSD。
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
28%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
72
100%
1 591
39%
95%
1.02
0.13
USD
USD
38%
1:100