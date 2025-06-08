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Letiks Business Engineering

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交易:
1 591
盈利交易:
623 (39.15%)
亏损交易:
968 (60.84%)
最好交易:
119.70 USD
最差交易:
-80.38 USD
毛利:
9 911.68 USD (384 258 pips)
毛利亏损:
-9 706.50 USD (390 195 pips)
最大连续赢利:
8 (224.48 USD)
最大连续盈利:
232.56 USD (4)
夏普比率:
0.01
交易活动:
94.71%
最大入金加载:
101.55%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
16
平均持有时间:
24 小时
采收率:
0.29
长期交易:
810 (50.91%)
短期交易:
781 (49.09%)
利润因子:
1.02
预期回报:
0.13 USD
平均利润:
15.91 USD
平均损失:
-10.03 USD
最大连续失误:
15 (-157.71 USD)
最大连续亏损:
-273.74 USD (9)
每月增长:
-2.69%
年度预测:
-32.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
126.81 USD
最大值:
716.78 USD (37.56%)
相对跌幅:
结余:
38.18% (460.00 USD)
净值:
13.78% (119.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 582
GBPUSD 438
EURUSD 287
GBPJPY 284
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 301
GBPUSD -323
EURUSD 308
GBPJPY -81
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 6.7K
GBPUSD -5.8K
EURUSD -1.2K
GBPJPY -5.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +119.70 USD
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最大连续赢利: 4
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +224.48 USD
最大连续亏损: -157.71 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 LiteFinanceVC-Live-03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
VantageInternational-Live 20
6.50 × 4
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
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这款智能交易系统每天都会查看市场行情，并尝试利用当天特定时间的蜡烛形态来研究市场方向，并根据其结论进行反向交易，等待市场触发买入或卖出方向。

一旦触发某个方向，它就会专注于该交易，直到其达到目标。因此，每次交易只进行一笔，直到达到预设的完整盈利或亏损周期后，才会为该货币对设置每日另一笔交易。

每笔交易都使用固定止损、获利和追踪止损进行利润管理。它还根据账户规模使用固定手数。

在风险管理方面，它使用马克·道格拉斯测距技术，为所有市场形态构建预设的对冲策略。

它利用回撤分配策略进行资金管理，并运用投资组合管理策略。

它最擅长欧元/美元、英镑/美元、美元/日元和英镑/日元货币对。

复制所有货币对的最低资金要求为 2000 美元。

但是，如果您选择尝试，您可以使用 200 美元仅复制 EURUSD。
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2025.07.22 09:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 13:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 00:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 09:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.82% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
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95%
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